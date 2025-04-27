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Барселона установила историческое достижение в матчах с Реалом
Впервые за все время
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не определили победителя в основное время. 90 минут матча завершились со счетом 2:2 на табло.
Как сообщает Opta, второй раз в истории розыгрышей Кубка Испании команды играли дополнительное время в финале. Однако впервые победу одержала именно "Барселона".
2 - This is the second time with @FCBarcelona and @realmadriden playing the extra-time in a final in any competition since Copa del Rey 2011. Tension. pic.twitter.com/FK4pxyTO9c— OptaJose (@OptaJose) April 26, 2025
В 2011 году они уже играли между собой дополнительное время, однако тогда благодаря голу Криштиану Роналду трофей получил "Реал".
"Сливочные" впервые за 12 лет уступили в финале Кубка Испании. За этот промежуток они выиграли два трофея: в 2014 и 2023 годах. "Блауграна" же выиграла второй финал подряд (также – в 2021).
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