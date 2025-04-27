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Барселона установила историческое достижение в матчах с Реалом

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Барселона установила историческое достижение в матчах с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не определили победителя в основное время. 90 минут матча завершились со счетом 2:2 на табло.

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Как сообщает Opta, второй раз в истории розыгрышей Кубка Испании команды играли дополнительное время в финале. Однако впервые победу одержала именно "Барселона".

В 2011 году они уже играли между собой дополнительное время, однако тогда благодаря голу Криштиану Роналду трофей получил "Реал".

"Сливочные" впервые за 12 лет уступили в финале Кубка Испании. За этот промежуток они выиграли два трофея: в 2014 и 2023 годах. "Блауграна" же выиграла второй финал подряд (также – в 2021).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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