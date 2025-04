Барселона установила историческое достижение в матчах с Реалом

Во вчерашнем поединке финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не определили победителя в основное время. 90 минут матча завершились со счетом 2:2 на табло.

Как сообщает Opta, второй раз в истории розыгрышей Кубка Испании команды играли дополнительное время в финале. Однако впервые победу одержала именно "Барселона".

2 - This is the second time with @FCBarcelona and @realmadriden playing the extra-time in a final in any competition since Copa del Rey 2011. Tension. pic.twitter.com/FK4pxyTO9c