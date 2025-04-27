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Мбаппе впервые в карьере забил гол со штрафного

Испания

После более трех сотен точных ударов

Мбаппе впервые в карьере забил гол со штрафного

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вчерашнем финальном матче Кубка Испании "Барселона" победила "Реал" со счетом 3:2 в дополнительное время. Правда, на 77 минуту каталонцы проигрывали 1:2.

Первый гол "сливочных" забил Килиан Мбаппе, который удачно исполнил стандарт. Он впервые в своей карьере забил прямым ударом со штрафного.

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Всего на его счету 317 голов на клубном уровне за "Монако", ПСЖ и "Реал" и 48 точных ударов за национальную команду Франции.

Это был дебютный мяч Мбаппе в Кубке Испании. В нынешнем сезоне он сыграл два поединка в этом турнире.

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Барселона Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 10:57
Он решил закосить под Деклана Райса... Маловато будет....И это хорошо! Что маловато...
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 10:57
Он решил закосить под Деклана Райса... Маловато будет....И это хорошо! Что маловато...
Ответить
0
0

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