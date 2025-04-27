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Скоро догонит Гвардиолу. Какая статистика Флика в матчах против Реала?
Очень положительная для фанатов Барсы
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчора "Барселона" обіграла "Реал" у рамках Кубка Іспанії.
Для головного тренера "Барселони" Хансі Фліка ця перемога над "вершковими" стала третьою. Взагалі Флік виграв кожну зі своїх перших трьох ігор проти "Реала" як тренер каталонської команди.
Наразі німецький фахівець на другому місці за кількістю перемог над мадридцями, на першому місці — Хосеп Гвардіола, у якого 5 перемог.
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Источник:OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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