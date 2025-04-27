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Скоро догонит Гвардиолу. Какая статистика Флика в матчах против Реала?

Испания

Очень положительная для фанатов Барсы

Скоро догонит Гвардиолу. Какая статистика Флика в матчах против Реала?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчора "Барселона" обіграла "Реал" у рамках Кубка Іспанії.

Для головного тренера "Барселони" Хансі Фліка ця перемога над "вершковими" стала третьою. Взагалі Флік виграв кожну зі своїх перших трьох ігор проти "Реала" як тренер каталонської команди.

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Наразі німецький фахівець на другому місці за кількістю перемог над мадридцями, на першому місці — Хосеп Гвардіола, у якого 5 перемог.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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