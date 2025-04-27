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Тер Штеген впервые за более чем семь месяцев вернулся к заявке Барселоны и сразу поднял трофей - ФОТО

Испания

В роли капитана

Тер Штеген впервые за более чем семь месяцев вернулся к заявке Барселоны и сразу поднял трофей - ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в официальную заявку команды на вчерашний матч Кубка Испании против "Реала".

Он просидел все 120 минут на скамье для запасных, ведь в основе сыграл Войцех Щенсны. Однако немец впервые с 22 сентября 2024 года оказался в заявке "блауграны".

Именно тогда – в матче шестого тура текущего сезона Ла Лиги против "Вильярреала" – тер Штеген получил тяжелую травму колена, от которой восстанавливался до сих пор.

Кстати, именно Марк-Андре вчера поднял трофей в качестве капитана команды вместе с з Рональдом Араухо.

В общей сложности на его счету в этом сезоне шесть матчей в чемпионате Испании и один поединок в Лиге чемпионов. В других турнирах он не участвовал.

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