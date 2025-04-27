Тер Штеген впервые за более чем семь месяцев вернулся к заявке Барселоны и сразу поднял трофей - ФОТО

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в официальную заявку команды на вчерашний матч Кубка Испании против "Реала".

Он просидел все 120 минут на скамье для запасных, ведь в основе сыграл Войцех Щенсны. Однако немец впервые с 22 сентября 2024 года оказался в заявке "блауграны".

Именно тогда – в матче шестого тура текущего сезона Ла Лиги против "Вильярреала" – тер Штеген получил тяжелую травму колена, от которой восстанавливался до сих пор.

Кстати, именно Марк-Андре вчера поднял трофей в качестве капитана команды вместе с з Рональдом Араухо.

Campions!???? La Copa és nostra, Culers! ???????? pic.twitter.com/ybiFisqdsN — Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 27, 2025

В общей сложности на его счету в этом сезоне шесть матчей в чемпионате Испании и один поединок в Лиге чемпионов. В других турнирах он не участвовал.