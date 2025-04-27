Анчелотти после финала Кубка Испании: Мы отдали все силы

Тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал проигранный финал Кубка Испании.

Наставник отметил, что футболисты "королевского клуба" показали хорошую игру, особенно во втором тайме.

"Это был хороший матч, и мы хорошо сражались. Первый тайм был сложнее, но во втором мы были лучше. Мы контролировали игру, они отдали нам мяч для второго гола, и игра стала сложнее. Команда играла хорошо, была близка к победе, но нам нужно продолжать бороться.

Мы хорошо защищались, не пытаясь прорваться через давление в начале. Это было нелегко, потому что, когда у них есть энергия, они прессингуют очень хорошо. Когда они ослабили давление, мы лучше контролировали мяч, и мы очень хорошо играли во втором тайме.

Мне обидно, что мы не смогли поднять Кубок. В этом нет ничего плохого, потому что мы отдали все силы", - сказал тренер.