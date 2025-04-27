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Анчелотти после финала Кубка Испании: Мы отдали все силы
Тренер подытожил поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал проигранный финал Кубка Испании.
Наставник отметил, что футболисты "королевского клуба" показали хорошую игру, особенно во втором тайме.
"Это был хороший матч, и мы хорошо сражались. Первый тайм был сложнее, но во втором мы были лучше. Мы контролировали игру, они отдали нам мяч для второго гола, и игра стала сложнее. Команда играла хорошо, была близка к победе, но нам нужно продолжать бороться.
Мы хорошо защищались, не пытаясь прорваться через давление в начале. Это было нелегко, потому что, когда у них есть энергия, они прессингуют очень хорошо. Когда они ослабили давление, мы лучше контролировали мяч, и мы очень хорошо играли во втором тайме.
Мне обидно, что мы не смогли поднять Кубок. В этом нет ничего плохого, потому что мы отдали все силы", - сказал тренер.
Также Анчелотти задали вопрос о его будущем в клубе.
"Я могу продолжать, а могу остановиться. Этот вопрос возникнет в ближайшие недели", — сказал Анчелотти.
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Напомним, что "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счётом 3:2, забив победный гол в экстра-таймах.
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