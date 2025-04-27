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Анчелотти после финала Кубка Испании: Мы отдали все силы

Испания

Тренер подытожил поединок

Анчелотти после финала Кубка Испании: Мы отдали все силы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал проигранный финал Кубка Испании.

Наставник отметил, что футболисты "королевского клуба" показали хорошую игру, особенно во втором тайме.

"Это был хороший матч, и мы хорошо сражались. Первый тайм был сложнее, но во втором мы были лучше. Мы контролировали игру, они отдали нам мяч для второго гола, и игра стала сложнее. Команда играла хорошо, была близка к победе, но нам нужно продолжать бороться.

Мы хорошо защищались, не пытаясь прорваться через давление в начале. Это было нелегко, потому что, когда у них есть энергия, они прессингуют очень хорошо. Когда они ослабили давление, мы лучше контролировали мяч, и мы очень хорошо играли во втором тайме.

Мне обидно, что мы не смогли поднять Кубок. В этом нет ничего плохого, потому что мы отдали все силы", - сказал тренер.

Также Анчелотти задали вопрос о его будущем в клубе.

"Я могу продолжать, а могу остановиться. Этот вопрос возникнет в ближайшие недели", — сказал Анчелотти.

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Напомним, что "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счётом 3:2, забив победный гол в экстра-таймах.

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1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:46
Шёл бы ты Карла... Хотя нет, оставайся, оставайся, угу.
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Комментарии 6
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:46
Шёл бы ты Карла... Хотя нет, оставайся, оставайся, угу.
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0
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 11:58
Надеюсь, ещё и в долг взяли....До 12 мая...
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1
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 12:27
Оленю, п н х...Реалу та Тренеру- респект!!!
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0
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 12:30
Красиво глупые фанаты позорного реала отсосали!
 
2
1
avatar
Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:44
Красиво.
 
1
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 13:04
п н х, підари...
 
0
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