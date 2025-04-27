Куртуа раскаялся после финала Кубка Испании. Что сказал тренеру?

Вчера мадридский "Реал" уступил "Барселоне" в рамках Кубка Испании со счетом 3:2.

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа допустил две ошибки в игре, из-за которых были забиты второй и третий голы.

Во время второго гола, автором которого был Торрес, бельгиец неудачно сыграл на выходе, а третий гол Жуля Кунде низом в компенсированное время Куртуа не смог отбить.

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Источник отмечает, что Тибо Куртуа расплакался в подтрибунном помещении, а главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти он сказал: