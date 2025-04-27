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Куртуа раскаялся после финала Кубка Испании. Что сказал тренеру?

Испания

Осознал ошибки

Куртуа раскаялся после финала Кубка Испании. Что сказал тренеру?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера мадридский "Реал" уступил "Барселоне" в рамках Кубка Испании со счетом 3:2.

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа допустил две ошибки в игре, из-за которых были забиты второй и третий голы.

Во время второго гола, автором которого был Торрес, бельгиец неудачно сыграл на выходе, а третий гол Жуля Кунде низом в компенсированное время Куртуа не смог отбить.

Читайте такжеАнчелотти после финала Кубка Испании: Мы отдали все силы

Источник отмечает, что Тибо Куртуа расплакался в подтрибунном помещении, а главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти он сказал:

"Мистер, простите, я совершил непростительную ошибку."

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
defensacentral
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:40
Ах, ну да... это ж Валя... простительно, угу.
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Комментарии 3
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:40
Ах, ну да... это ж Валя... простительно, угу.
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1
2
avatar
Баpceлиниуc
27.04.2025 в 12:38
Только не в компенсированное время Кунде забил, а в дополнительное, в экстра-таймах. Сапожники блъ..
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0
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 13:03
п н х, підар...
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