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Куртуа раскаялся после финала Кубка Испании. Что сказал тренеру?
Осознал ошибки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мадридский "Реал" уступил "Барселоне" в рамках Кубка Испании со счетом 3:2.
Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа допустил две ошибки в игре, из-за которых были забиты второй и третий голы.
Во время второго гола, автором которого был Торрес, бельгиец неудачно сыграл на выходе, а третий гол Жуля Кунде низом в компенсированное время Куртуа не смог отбить.
Источник отмечает, что Тибо Куртуа расплакался в подтрибунном помещении, а главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти он сказал:
"Мистер, простите, я совершил непростительную ошибку."
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