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Испанские СМИ назвали сроки восстановления травмировавшегося в Кубке Испании защитника Реала

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Испанские СМИ назвали сроки восстановления травмировавшегося в Кубке Испании защитника Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанские СМИ назвали сроки восстановления травмировавшегося в Кубке Испании защитника "Реала".

Ферлан Менди в матче против "Барселоны" оказался на газоне, после столкновения с Кунде. Он сначала продолжал играть, однако через несколько минут попросил его заменить.

По информации Relevo, он повредил правую четырехглавую мышцу. Предположительные сроки отсутствия – минимум месяц. Французский футболист в таком случае пропустит остаток сезона.

Точные сроки будут известны после прохождения медицинских тестов.

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Напомним, что Ферлан Менди вернулся на поле после восстановления от мышечной травмы. Из-за повреждения он пропустил 9 матчей "Реала".

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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