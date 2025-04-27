Испанские СМИ назвали сроки восстановления травмировавшегося в Кубке Испании защитника "Реала".

Ферлан Менди в матче против "Барселоны" оказался на газоне, после столкновения с Кунде. Он сначала продолжал играть, однако через несколько минут попросил его заменить.

По информации Relevo, он повредил правую четырехглавую мышцу. Предположительные сроки отсутствия – минимум месяц. Французский футболист в таком случае пропустит остаток сезона.

Точные сроки будут известны после прохождения медицинских тестов.

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Напомним, что Ферлан Менди вернулся на поле после восстановления от мышечной травмы. Из-за повреждения он пропустил 9 матчей "Реала".