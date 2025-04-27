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Флик после победы в Кубке Испании: Это был идеальный вечер
Немецкий специалист поделился эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу в Кубке Испании над "Реалом".
По словам немецкого специалиста, настрой игроков на матч был фантастическим и они играли на высоком уровне.
"Я очень горжусь этими игроками. Они показали, что никогда не сдаются. С самого начала я был здесь со своей командой, чтобы создать атмосферу в клубе и в раздевалке, чтобы игроки могли наслаждаться футболом и играть на самом высоком уровне. Для них очень важно иметь такую атмосферу, чтобы они видели, что мы верим в них и что мы будем вместе до конца сезона. Настрой игроков фантастический. Они снова вернулись, и было здорово наблюдать за ними со стороны. Это был идеальный вечер.
Болельщики вышли на улицы, подбадривая нас; видеть их лица было здорово . Атмосфера на стадионе была потрясающей. Я очень рад отпраздновать вместе с ними огромную победу над "Реалом" в финале, и это придает нам уверенности, возможно, на большее", - сказал Флик.
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Напомним, что "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 3:2 и стала обладателем Кубка Испании.
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