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Флик после победы в Кубке Испании: Это был идеальный вечер

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Немецкий специалист поделился эмоциями

Флик после победы в Кубке Испании: Это был идеальный вечер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу в Кубке Испании над "Реалом".

По словам немецкого специалиста, настрой игроков на матч был фантастическим и они играли на высоком уровне.

"Я очень горжусь этими игроками. Они показали, что никогда не сдаются. С самого начала я был здесь со своей командой, чтобы создать атмосферу в клубе и в раздевалке, чтобы игроки могли наслаждаться футболом и играть на самом высоком уровне. Для них очень важно иметь такую ​​атмосферу, чтобы они видели, что мы верим в них и что мы будем вместе до конца сезона. Настрой игроков фантастический. Они снова вернулись, и было здорово наблюдать за ними со стороны. Это был идеальный вечер.

Болельщики вышли на улицы, подбадривая нас; видеть их лица было здорово . Атмосфера на стадионе была потрясающей. Я очень рад отпраздновать вместе с ними огромную победу над "Реалом" в финале, и это придает нам уверенности, возможно, на большее", - сказал Флик.

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Напомним, что "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 3:2 и стала обладателем Кубка Испании.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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