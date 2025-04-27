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Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику Реала
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Фото - RFEF
Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику "Реала".
Арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа в своём протоколе указал, что после финального свистка Джуд Беллингем направлялся к судейской бригаде в агрессивном настрое.
"После завершения матча он [Беллингем] направился к нашей позиции в агрессивном настрое, и его товарищи по команде были вынуждены его сдерживать", - объяснил судья.
После матча Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и Лукас Васкес получили красные карточки.
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Напомним, что "Реал" уступил в финале Кубка Испании "Барселоне" (2:3).
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