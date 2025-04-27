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Сорвало крышу. ВИДЕО, как защитник Реала бросал предметы в арбитра матча против Барселоны
Эмоции перешли границу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем финальном поединке Кубка Испании "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3. В конце матча не выдержали нервы у центрального защитника Антонио Рюдигера.
Немец провел на поле 111 минут, после чего был заменен. А в завершение второго овертайма он сорвался и бросил предмет в арбитра.
После этого он побежал к холодильнику со льдом и хотел его бросить в судью. Лишь сразу несколько представителей "Реала" смогли остановить Рюдигера.
¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!!— MARCA (@marca) April 26, 2025
El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j
В итоге защитник получил прямую красную карточку – именно за первый бросок у арбитра.
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