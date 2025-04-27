Сорвало крышу. ВИДЕО, как защитник Реала бросал предметы в арбитра матча против Барселоны

Во вчерашнем финальном поединке Кубка Испании "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3. В конце матча не выдержали нервы у центрального защитника Антонио Рюдигера.

Немец провел на поле 111 минут, после чего был заменен. А в завершение второго овертайма он сорвался и бросил предмет в арбитра.

После этого он побежал к холодильнику со льдом и хотел его бросить в судью. Лишь сразу несколько представителей "Реала" смогли остановить Рюдигера.

¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!!



El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j — MARCA (@marca) April 26, 2025

В итоге защитник получил прямую красную карточку – именно за первый бросок у арбитра.