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Сорвало крышу. ВИДЕО, как защитник Реала бросал предметы в арбитра матча против Барселоны

Испания
Обновлено

Эмоции перешли границу

Сорвало крышу. ВИДЕО, как защитник Реала бросал предметы в арбитра матча против Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вчерашнем финальном поединке Кубка Испании "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3. В конце матча не выдержали нервы у центрального защитника Антонио Рюдигера.

Немец провел на поле 111 минут, после чего был заменен. А в завершение второго овертайма он сорвался и бросил предмет в арбитра.

После этого он побежал к холодильнику со льдом и хотел его бросить в судью. Лишь сразу несколько представителей "Реала" смогли остановить Рюдигера.

В итоге защитник получил прямую красную карточку – именно за первый бросок у арбитра.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 14:06
Год дисквы, как минимум. Но не дадут.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 14:06
Год дисквы, как минимум. Но не дадут.
Ответить
0
0

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