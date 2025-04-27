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"Мне очень жаль из-за этого": защитник Реала извинился за свои действия во время Эль Класико

Испания

Атаковал арбитра

"Мне очень жаль из-за этого": защитник Реала извинился за свои действия во время Эль Класико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер на исходе вчерашнего матча против "Барселоны" сорвался и начал бросать в арбитра предметы, а затем и сам хотел наброситься на судью. После поединка он извинился за свои действия, а также прокомментировал поединок.

"Нет оправдания моему поведению в прошлый вечер. Мне очень жаль из-за этого, прошу прощения перед судьей.

Мы сыграли очень хорошо со второго тайма. После 111 минуты я больше не смог помочь своей команде, а перед финальным свистком совершил ошибку”, – сказал Рюдигер.

Немец получил прямую красную карточку в компенсированное ко второму овертайму время. Тогда он уже был заменен и находился на скамейке запасных.

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Барселона Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 13:57
Шо, почувствовал, шо попахивает дисквалификацией? Прошу прощения блъ... Ох же ж вы белые крысы хитрожопые, подлые и ничтожные существа, проигрывать достойно никогда не умели, корона мешала, вяличие. Тьфу, дешёвки блъ.. Я б этому верзиле впаял бы год дисквы, шоб другим неповадно было.
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Комментарии 2
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 13:57
Шо, почувствовал, шо попахивает дисквалификацией? Прошу прощения блъ... Ох же ж вы белые крысы хитрожопые, подлые и ничтожные существа, проигрывать достойно никогда не умели, корона мешала, вяличие. Тьфу, дешёвки блъ.. Я б этому верзиле впаял бы год дисквы, шоб другим неповадно было.
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0
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Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 14:53
п н х, путінський підар...По темі: Повага Рюдігеру!!!
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