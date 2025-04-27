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"Мне очень жаль из-за этого": защитник Реала извинился за свои действия во время Эль Класико
Атаковал арбитра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер на исходе вчерашнего матча против "Барселоны" сорвался и начал бросать в арбитра предметы, а затем и сам хотел наброситься на судью. После поединка он извинился за свои действия, а также прокомментировал поединок.
"Нет оправдания моему поведению в прошлый вечер. Мне очень жаль из-за этого, прошу прощения перед судьей.
Мы сыграли очень хорошо со второго тайма. После 111 минуты я больше не смог помочь своей команде, а перед финальным свистком совершил ошибку”, – сказал Рюдигер.
Немец получил прямую красную карточку в компенсированное ко второму овертайму время. Тогда он уже был заменен и находился на скамейке запасных.
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