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Ступар - о работе арбитра в Кубке Испании: Он был предвзят к какой-то из команд

Испания

Оценил работу судейской бригады

Ступар - о работе арбитра в Кубке Испании: Он был предвзят к какой-то из команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера состоялся финал Кубка Испании "Барселона" - мадридский "Реал", который завершился победой "Барселоны" 3:2.

Во время игры арбитр показал три красные карточки.

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Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями о работе судейской бригады в эль-классико.

"Назначение на финальную игру Рикардо де Бургоса Бенгоечеу вызвало недовольство со стороны "Реала", были даже сообщения, что мадридцы из-за этого будут бойкотировать матч. До замены судейской бригады дело не дошло, однако этот прессинг со стороны "Реала" таки повлиял на действия рефери.

Я не считаю, что он был предвзят к какой-то из команд, однако он часто пропускал фолы, что вызвало удивление со стороны футболистов. Вносили определенную нервозность и жесты, мимика арбитра. Все же, справедливости ради следует сказать, что его ошибки не повлияли на результат.

Что же касается игровых эпизодов с назначением и отменой пенальти, то здесь на помощь рефери пришла система VAR: Мбаппе находился в офсайде, а Рафинья "рисовал" нарушение против него. Как по мне, в Испании могли доверить обслуживание финала более "звездному" арбитру."

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Барселона Кубок Испании Мирослав Ступар Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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pyryatyn2003
27.04.2025 в 16:05
не назначив два пенальті в варота Мадрида...
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2
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Комментарии 4
pyryatyn2003
27.04.2025 в 16:05
не назначив два пенальті в варота Мадрида...
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2
0
avatar
Полiccя (Житомир)
27.04.2025 в 16:11
Рафінья малював , а ось фол чистокровного німця Рюдігера на Торресу був
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0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 16:15
чистокровного німця
 
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 16:00
Реал пытается оказать давление на всех, а это вызывает отвращение к ним Очень «умный» ход шахматиста переса. Так и продолжай маразматик флорентиновый.)))
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