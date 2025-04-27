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Ступар - о работе арбитра в Кубке Испании: Он был предвзят к какой-то из команд
Оценил работу судейской бригады
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся финал Кубка Испании "Барселона" - мадридский "Реал", который завершился победой "Барселоны" 3:2.
Во время игры арбитр показал три красные карточки.
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями о работе судейской бригады в эль-классико.
"Назначение на финальную игру Рикардо де Бургоса Бенгоечеу вызвало недовольство со стороны "Реала", были даже сообщения, что мадридцы из-за этого будут бойкотировать матч. До замены судейской бригады дело не дошло, однако этот прессинг со стороны "Реала" таки повлиял на действия рефери.
Я не считаю, что он был предвзят к какой-то из команд, однако он часто пропускал фолы, что вызвало удивление со стороны футболистов. Вносили определенную нервозность и жесты, мимика арбитра. Все же, справедливости ради следует сказать, что его ошибки не повлияли на результат.
Что же касается игровых эпизодов с назначением и отменой пенальти, то здесь на помощь рефери пришла система VAR: Мбаппе находился в офсайде, а Рафинья "рисовал" нарушение против него. Как по мне, в Испании могли доверить обслуживание финала более "звездному" арбитру."
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