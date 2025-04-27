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Полузащитник Реала прокомментировал поражение команды в Кубке Испании
Дал обещание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" прокомментировал поражение команды в Кубке Испании.
Орельен Чуамени в своём профиле Instagram выложил обесцвеченное фото с грустным настроем и подписал.
"Они празднуют наши поражения, как будто мы больше не выиграем. Мы вернемся", - заявил французский футболист.
В матче финала Кубка Испании против "Барселоны", Чуамени отыграл полный матч и забил гол на 77-й минуте.
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В этом сезоне полузащитник сыграл в 47-ми матчах "Реала". На его счету 2 гола и одна голевая передача.
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