Полузащитник "Реала" прокомментировал поражение команды в Кубке Испании.

Орельен Чуамени в своём профиле Instagram выложил обесцвеченное фото с грустным настроем и подписал.

"Они празднуют наши поражения, как будто мы больше не выиграем. Мы вернемся", - заявил французский футболист.

В матче финала Кубка Испании против "Барселоны", Чуамени отыграл полный матч и забил гол на 77-й минуте.

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В этом сезоне полузащитник сыграл в 47-ми матчах "Реала". На его счету 2 гола и одна голевая передача.