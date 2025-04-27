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Примера. Вильярреал – Эспаньол. 1:0. Желтая субмарина возвращается в зону Лиги чемпионов

Испания

В перенесенном матче 26-го тура Примеры "Вильярреал" обыграл "Эспаньол"

Примера. Вильярреал – Эспаньол. 1:0. Желтая субмарина возвращается в зону Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

26-й тур Примеры
Вильярреал – Эспаньол 1:0
Гол: Пино, 52

Вильярреал: Жуниор - Фемения, Фойт, Коста, Кардона (Суарес, 85) - Пино (Педраса, 69), Комесанья, Парехо (Гуе, 69), Пепе, - Барри, Перес (Бьюкенен, 77).

Эспаньол: Гарсия – Ромеро (Хинойо, 82), Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали – Пуадо, Кралл, (Хофре, 61), Гонсалес (Лосано, 82), Рокка (Велис, 76) – Эспозито (Агуадо, 76),

Предупреждения: Кардона, 45+2, Коста, 50, Пино, 65, Бьюкенен, 90.

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