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Примера. Вильярреал – Эспаньол. 1:0. Желтая субмарина возвращается в зону Лиги чемпионов
В перенесенном матче 26-го тура Примеры "Вильярреал" обыграл "Эспаньол"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26-й тур Примеры
Вильярреал – Эспаньол 1:0
Гол: Пино, 52
Вильярреал: Жуниор - Фемения, Фойт, Коста, Кардона (Суарес, 85) - Пино (Педраса, 69), Комесанья, Парехо (Гуе, 69), Пепе, - Барри, Перес (Бьюкенен, 77).
Эспаньол: Гарсия – Ромеро (Хинойо, 82), Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали – Пуадо, Кралл, (Хофре, 61), Гонсалес (Лосано, 82), Рокка (Велис, 76) – Эспозито (Агуадо, 76),
Предупреждения: Кардона, 45+2, Коста, 50, Пино, 65, Бьюкенен, 90.
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