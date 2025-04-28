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Атлетико может продать одного из своих лидеров этим летом
Чтобы реализовать планы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После больших расходов прошлым летом "Атлетико" надеялся составить серьезную конкуренцию "Барселоне" и "Реалу" в борьбе за титул Ла Лиги, но за пять туров до конца они уже выбыли из этой гонки, а также потеряли шансы на успех в Кубке Испании и Лиге чемпионов. В ответ на это мадридцы снова планируют затратное лето.
Клуб связывают с рядом игроков, в частности с Кристианом Ромеро, но "Атлетико" придется собрать средства, чтобы подписать их. Как сообщает Relevo, они готовы выслушать предложения за Родриго Де Пауля.
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Переговоры между сторонами по новому контракту застопорились, и учитывая, что соглашение полузащитника действует до 2026 года, клуб может решить продать его, чтобы не потерять бесплатно. Ранее аргентинца считали ключевым игроком и Диего Симеоне до сих пор очень высоко ценит своего соотечественника, но это мнение не разделяют ни правление клуба, ни спортивный отдел. В то же время все еще остается шанс того, что новый контракт с игроком будет согласован.
Добавим, что в этом сезоне на счету Де Пауля 3 гола и 9 ассистов в 45 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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