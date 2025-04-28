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Барселона нацелилась на подписание звездного нападающего Аталанты

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Барселона нацелилась на подписание звездного нападающего Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" намерена подписать результативного нападающего "Аталанты".

Как сообщают источники издания CaughtOffside, каталонский гранд связался с представителями Адемолы Лукмана перед летним трансферным окном. Конкуренцию "сине-гранатовым" может составить "Ювентус", который хочет видеть 27-летнего нигерийца в команде, но бергамаски будут требовать за его трансфер по меньшей мере 60 миллионов евро.

Отмечается, что "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Арсенал" продолжают следить за ситуацией вокруг Лукмана и также планируют провести переговоры с нападающим в ближайшее время.

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В этом сезоне Адемола Лукман забил 18 голов и отдал 7 ассистов в 37 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Барселона Адемола Лукман
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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