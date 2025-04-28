Еще одному ключевому игроку Реала может потребоваться операция

Еще одному ключевому игроку мадридского "Реала" может понадобиться операция.

Как сообщает издание Marca, центральный защитник "сливочных" Антонио Рюдигер может нуждаться в операции после травмы, полученной в финале Кубка Испании против "Барселоны" (3:2 после д.в.).

Отмечается, что 32-летний немец может пропустить Клубный чемпионат мира этого года, поскольку он повредил свой мениск. Вскоре игроку проведут тщательное медицинское обследование для того, чтобы определить степень тяжести травмы, которая может вывести его из игры минимум на три месяца, если Рюдигер согласится на хирургическое вмешательство.

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В этом сезоне Антонио Рюдигер провел 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.