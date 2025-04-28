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Педри: Я всегда мечтал выиграть Золотой мяч
Игрок не скрывает своих амбиций относительно получения награды в будущем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими мыслями относительно престижной награды "Золотой мяч".
"С тех пор как Родри выиграл "Золотой мяч", стало понятно, что игрок, который контролирует полузащиту и диктует темп игры, может выиграть эту награду. Я всегда мечтал выиграть "Золотой мяч", но сейчас я сосредоточен на командных трофеях", - сказал футболист.
Педри в текущем сезоне сыграл 52 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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