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Педри: Я всегда мечтал выиграть Золотой мяч

Испания

Игрок не скрывает своих амбиций относительно получения награды в будущем

Педри: Я всегда мечтал выиграть Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими мыслями относительно престижной награды "Золотой мяч".

"С тех пор как Родри выиграл "Золотой мяч", стало понятно, что игрок, который контролирует полузащиту и диктует темп игры, может выиграть эту награду. Я всегда мечтал выиграть "Золотой мяч", но сейчас я сосредоточен на командных трофеях", - сказал футболист.

Педри в текущем сезоне сыграл 52 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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