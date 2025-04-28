Педри: Я всегда мечтал выиграть Золотой мяч

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими мыслями относительно престижной награды "Золотой мяч".

"С тех пор как Родри выиграл "Золотой мяч", стало понятно, что игрок, который контролирует полузащиту и диктует темп игры, может выиграть эту награду. Я всегда мечтал выиграть "Золотой мяч", но сейчас я сосредоточен на командных трофеях", - сказал футболист.