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Центрбек Барселоны раскритиковал Реал за давление на арбитров
Опускаться до такого уровня - это недостойно большого клуба (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес выразил свое возмущение относительно критики арбитров со стороны мадридского "Реала".
"С ними поступили очень несправедливо. Все мы делаем ошибки. Бывают лучшие или худшие моменты... Но опускаться до такого уровня - это недостойно большого клуба, которым является "Реал". Это мое мнение", - сказал Мартинес.
Напомним, что перед финальным матчем Кубка Испании "Реал" требовал замены судейской бригады на этот поединок.
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