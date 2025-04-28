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Центрбек Барселоны раскритиковал Реал за давление на арбитров

Испания

Опускаться до такого уровня - это недостойно большого клуба (с)

Центрбек Барселоны раскритиковал Реал за давление на арбитров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес выразил свое возмущение относительно критики арбитров со стороны мадридского "Реала".

"С ними поступили очень несправедливо. Все мы делаем ошибки. Бывают лучшие или худшие моменты... Но опускаться до такого уровня - это недостойно большого клуба, которым является "Реал". Это мое мнение", - сказал Мартинес.

Напомним, что перед финальным матчем Кубка Испании "Реал" требовал замены судейской бригады на этот поединок.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниуc
28.04.2025 в 17:53
Всё верно.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниуc
28.04.2025 в 17:53
Всё верно.
Ответить
1
0

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