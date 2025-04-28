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Барселона планирует торжественное открытие Камп Ноу в сентябре - СМИ

Испания

Возвращение команды на свою арену уже близко

Барселона планирует торжественное открытие Камп Ноу в сентябре - СМИ

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" намерена вернуться на свой легендарный стадион "Spotify Камп Ноу" и официально открыть его после реконструкции в сентябре этого года.

Ожидается, что к сентябрю стадион будет готов принять болельщиков, хотя работы по полной модернизации арены будут продолжаться и в дальнейшем.

Клуб несет значительные финансовые потери, играя не на своей игровой площадке, поскольку доходы от матчей на "Монтжуик" значительно ниже, чем на "Камп Ноу". Поэтому "Барселона" стремится как можно быстрее вернуться на родной стадион.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниуc
28.04.2025 в 19:35
Если работать круглосуточно в три мены без выходных при наличии материалов и без установки крыши, Тогда да, до ноября успеют.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниуc
28.04.2025 в 19:35
Если работать круглосуточно в три мены без выходных при наличии материалов и без установки крыши, Тогда да, до ноября успеют.
Ответить
0
0

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