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Барселона планирует торжественное открытие Камп Ноу в сентябре - СМИ
Возвращение команды на свою арену уже близко
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" намерена вернуться на свой легендарный стадион "Spotify Камп Ноу" и официально открыть его после реконструкции в сентябре этого года.
Ожидается, что к сентябрю стадион будет готов принять болельщиков, хотя работы по полной модернизации арены будут продолжаться и в дальнейшем.
Клуб несет значительные финансовые потери, играя не на своей игровой площадке, поскольку доходы от матчей на "Монтжуик" значительно ниже, чем на "Камп Ноу". Поэтому "Барселона" стремится как можно быстрее вернуться на родной стадион.
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