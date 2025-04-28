Педри - о Флике: Он для нас, как отец

Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес поведал о своих отношениях с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Он для нас, как отец. Он всегда старается заботиться о нас. Он всегда рядом, чтобы поддержать игрока, который не играет, и он всегда старается помогать каждому из нас. Помимо того, что он строг, он открыт к тому, чтобы пообщаться с тем, кто проходит сквозь трудный период в карьере. Флик много разговаривает с нами".