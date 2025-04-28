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Педри - о Флике: Он для нас, как отец

Испания

Атмосфера между игроками и тренером замечательная

Педри - о Флике: Он для нас, как отец

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес поведал о своих отношениях с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Он для нас, как отец. Он всегда старается заботиться о нас. Он всегда рядом, чтобы поддержать игрока, который не играет, и он всегда старается помогать каждому из нас. Помимо того, что он строг, он открыт к тому, чтобы пообщаться с тем, кто проходит сквозь трудный период в карьере. Флик много разговаривает с нами".

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Добавим, что 22-летний Педри в этом сезоне провел 52 матча за "Барселону" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Андрей Журба
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