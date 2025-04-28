Маттеус - о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус осудил поведение защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера после недавнего матча против "Барселоны".

"Поведение Антонио было абсолютно неприемлемым, я никогда такого не видел. Рюдигер и раньше много раз устраивал провокации, но против "Барсы" это стало последней каплей. Думаю, его поведение должно иметь последствия, даже в сборной".

Напомним, что в конце поединка немецкий защитник "сливочных" не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в сторону арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься.