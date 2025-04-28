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Маттеус - о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной
Лотар осуждает поведение Рюдигера после матча с Барселоной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус осудил поведение защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера после недавнего матча против "Барселоны".
"Поведение Антонио было абсолютно неприемлемым, я никогда такого не видел. Рюдигер и раньше много раз устраивал провокации, но против "Барсы" это стало последней каплей. Думаю, его поведение должно иметь последствия, даже в сборной".
Напомним, что в конце поединка немецкий защитник "сливочных" не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в сторону арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься.
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