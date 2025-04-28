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Маттеус - о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной

Испания

Лотар осуждает поведение Рюдигера после матча с Барселоной

Маттеус - о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус осудил поведение защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера после недавнего матча против "Барселоны".

"Поведение Антонио было абсолютно неприемлемым, я никогда такого не видел. Рюдигер и раньше много раз устраивал провокации, но против "Барсы" это стало последней каплей. Думаю, его поведение должно иметь последствия, даже в сборной".

Напомним, что в конце поединка немецкий защитник "сливочных" не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в сторону арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься.

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Лотар Маттеус Барселона Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 23:17
А тепер це підстаркувате сидить і щось там меле про наслідки для Рюдігера за провину на клубному рівні. Та ти просто расист, пане Лотаре Маттеусе
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 23:17
А тепер це підстаркувате сидить і щось там меле про наслідки для Рюдігера за провину на клубному рівні. Та ти просто расист, пане Лотаре Маттеусе
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 23:15
Нехай шановний Лотар Маттеус згадає не діскваліфікованого колегу по збірній - воротаря Шумахера. Того, що пригав на чемпіонаті світу 82-го року на Батістона. У півфіналі, зауважу. Чому тоді Матеус не закликав до санкцій, що до свого напарника по команді? Тоді Шумахера треба було, за той фол, діскваліфікувати на рік! Або назавжди
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