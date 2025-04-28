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Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии - Романо

Испания

Ждем дальнейшего развития событий

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти достиг принципиальной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и станет главным тренером национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между итальянским специалистом и сборной вступит в силу уже в июне этого года. Отмечается, что подписание контракта до начала клубного чемпионата мира ФИФА было ключевым условием бразильской стороны, которая не желала ждать до июля.

Ожидается, что мадридский "Реал", который сейчас возглавляет Анчелотти, и итальянский тренер разойдутся по обоюдному согласию после завершения формальных процедур.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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