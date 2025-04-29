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Не рассчитывают на Лунина? Реал собирается продлевать контракт с Куртуа
Стороны близки к консенсусу
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" намерен продолжить сотрудничество с Тибо Куртуа. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, соглашение между "сливочными" и бельгийским голкипером будет окончательно оформлено в ближайшие недели. Объявлено о сделке будет после окончания Ла Лиги.
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Отмечается, что сам Куртуа хочет остаться в "Реале" как минимум до 2028 года. Его действующий контракт рассчитан до середины лета 2026-го.
Примечательно, что в клубе готовы ради 32-летнего голкипера сделать исключение из правила, согласно которому в "Реале" продлевают соглашение с игроками старше 30 лет лишь на один год.
В нынешнем сезоне Тибо провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и 14 раз отстоял на ноль.
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