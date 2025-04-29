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Атлетико нацелился сразу на двух игроков Тоттенхэма

Испания

Симеоне заинтересован в них

Атлетико нацелился сразу на двух игроков Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание Mundo Deportivo, руководство мадридского "Атлетико" хочет подписать сразу двух игроков лондонского "Тоттенхэма".

Как утверждается, Диего Симеоне определил два приоритетных направления для усиления летом – центр защиты и центральную зону полузащиты. В поисках вариантов по Европе скауты "Атлетико" обратили внимание на Кристиана Ромеро и Родриго Бентанкура – ключевых игроков "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу.

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"Атлетико" проявил серьезную заинтересованность в игроках, что вызвало большое беспокойство у руководства "Тоттенхэма". Симеоне считает, что оба футболиста значительно усилили бы состав мадридцев как в качестве, так и в глубине. Правда, чтобы договориться с английским клубом, "Атлетико" придется выложить немалую сумму.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ромеро 1 гол и 1 ассист в 23-х матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, тогда как на счету Бентанкура 2 гола и 1 ассист в 38 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур Кристиан Ромеро
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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