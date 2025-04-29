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Атлетико нацелился сразу на двух игроков Тоттенхэма
Симеоне заинтересован в них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание Mundo Deportivo, руководство мадридского "Атлетико" хочет подписать сразу двух игроков лондонского "Тоттенхэма".
Как утверждается, Диего Симеоне определил два приоритетных направления для усиления летом – центр защиты и центральную зону полузащиты. В поисках вариантов по Европе скауты "Атлетико" обратили внимание на Кристиана Ромеро и Родриго Бентанкура – ключевых игроков "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу.
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"Атлетико" проявил серьезную заинтересованность в игроках, что вызвало большое беспокойство у руководства "Тоттенхэма". Симеоне считает, что оба футболиста значительно усилили бы состав мадридцев как в качестве, так и в глубине. Правда, чтобы договориться с английским клубом, "Атлетико" придется выложить немалую сумму.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ромеро 1 гол и 1 ассист в 23-х матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, тогда как на счету Бентанкура 2 гола и 1 ассист в 38 матчах.
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