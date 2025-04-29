Атлетико нацелился сразу на двух игроков Тоттенхэма

Как передает издание Mundo Deportivo, руководство мадридского "Атлетико" хочет подписать сразу двух игроков лондонского "Тоттенхэма".

Как утверждается, Диего Симеоне определил два приоритетных направления для усиления летом – центр защиты и центральную зону полузащиты. В поисках вариантов по Европе скауты "Атлетико" обратили внимание на Кристиана Ромеро и Родриго Бентанкура – ключевых игроков "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу.

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"Атлетико" проявил серьезную заинтересованность в игроках, что вызвало большое беспокойство у руководства "Тоттенхэма". Симеоне считает, что оба футболиста значительно усилили бы состав мадридцев как в качестве, так и в глубине. Правда, чтобы договориться с английским клубом, "Атлетико" придется выложить немалую сумму.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ромеро 1 гол и 1 ассист в 23-х матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, тогда как на счету Бентанкура 2 гола и 1 ассист в 38 матчах.