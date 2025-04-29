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Алонсо в шаге от заключения контракта с Реалом. Все может решиться на этой неделе
Развитие событий ускоряется
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо близок к достижению полного соглашения с мадридским "Реалом", пишет инсайдер Маттео Моретто.
По данным источника, в ближайшие дни 43-летний специалист встретится с леверкузенским клубом, чтобы сообщить о своем желании переехать в Испанию.
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В то же время сообщается, что нынешний наставник "сливочных" Карло Анчелотти уже дал устное согласие на работу в сборной Бразилии. Стороны уже завершают согласование деталей контракта.
Отметим, что трудовое соглашение Алонсо с "Байером" рассчитано до конца сезона 2025/26.
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