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Флик может завершить тренерскую карьеру в Барселоне
Не планирует работать в другом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик еще не завершил свой первый сезон с клубом, но выиграл два трофея: Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, как сообщает издание Mundo Deportivo, он уже определился со своим будущим.
Немецкий специалист, которому в феврале этого года исполнилось 60 лет, неоднократно давал понять, что не хочет продолжать свою тренерскую деятельность на долгие годы. Флик не исключает возможность ухода на пенсию после завершения сотрудничества с "Барселоной". Пока он все еще имеет силы продолжать работу с "сине-гранатовыми".
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Напомним, что действующий контракт Ханси Флика с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года. Вскоре он продлит соглашение с каталонским грандом на еще один год, то есть до 2027 года.
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