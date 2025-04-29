Ключевой защитник Реала вылетел до конца сезона

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер больше не сыграет в сезоне 2024/25 из-за травмы, полученной в финале Кубка Испании с "Барселоной" (2:3). О состоянии игрока рассказала пресс-служба "сливочных".

"Наш игрок Антонио Рюдигер сегодня был успешно прооперирован после частичного разрыва внешнего мениска левой ноги. Скоро он начнет процесс восстановления", - говорится в сообщении.

По информации журналистки COPE Аранчи Родригес, Рюдигер вылетел на 6-8 недель. Участие 32-летнего немца на клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля, остается под вопросом.

В нынешней кампании Антонио провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.