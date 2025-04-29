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Ключевой защитник Реала вылетел до конца сезона
Неудачное Класико для лидера обороны "королевского" клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер больше не сыграет в сезоне 2024/25 из-за травмы, полученной в финале Кубка Испании с "Барселоной" (2:3). О состоянии игрока рассказала пресс-служба "сливочных".
"Наш игрок Антонио Рюдигер сегодня был успешно прооперирован после частичного разрыва внешнего мениска левой ноги. Скоро он начнет процесс восстановления", - говорится в сообщении.
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В нынешней кампании Антонио провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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