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Проявляли наибольшую настойчивость. Луниным интересуется финалист Кубка Турции

Испания
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Может быть, получится реанимировать карьеру

Проявляли наибольшую настойчивость. Луниным интересуется финалист Кубка Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинским голкипером Андреем Луниным интересуется финалист Кубка Турции.

По информации Marca, несколько дней назад агент украинского футболиста Жорже Мендеш встретился с руководством "Реала". Он проинформировал их о текущем состоянии вратаря и рассказал о полученных предложениях.

Один из клубов, который проявлял наибольшую настойчивость в течение сезона – "Галатасарай". Но был анализ ситуации, без каких-либо конкретных шагов.

По словам источника, ситуация изучается всеми сторонами. Голкипер получал предложения стать игроком стартового состава в различных командах. В "Реале" же это считается "невыполнимой миссией".

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Напомним, что в этом сезоне Лунин сыграл в 12-ти матчах "Реала". Он пропустил 19 голов и ++в четырёх матчах сыграл "на ноль". TransferMarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Жорже Мендеш Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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