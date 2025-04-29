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Проявляли наибольшую настойчивость. Луниным интересуется финалист Кубка Турции
Может быть, получится реанимировать карьеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинским голкипером Андреем Луниным интересуется финалист Кубка Турции.
По информации Marca, несколько дней назад агент украинского футболиста Жорже Мендеш встретился с руководством "Реала". Он проинформировал их о текущем состоянии вратаря и рассказал о полученных предложениях.
Один из клубов, который проявлял наибольшую настойчивость в течение сезона – "Галатасарай". Но был анализ ситуации, без каких-либо конкретных шагов.
По словам источника, ситуация изучается всеми сторонами. Голкипер получал предложения стать игроком стартового состава в различных командах. В "Реале" же это считается "невыполнимой миссией".
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Напомним, что в этом сезоне Лунин сыграл в 12-ти матчах "Реала". Он пропустил 19 голов и ++в четырёх матчах сыграл "на ноль". TransferMarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
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