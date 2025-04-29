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Реал рассмотрит возможность назначения экс-тренера Ювентуса

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Реал рассмотрит возможность назначения экс-тренера Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" рассмотрит возможность назначения экс-тренера "Ювентуса".

Мадридский "Реал" добавил в свой список кандидатов на место преемника Карло Анчелотти бывшего наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, об этом сообщает издание Fichajes.

Хотя Аллегри не был среди имен, которые возглавляли список возможных преемников Анчелотти, его опыт и знания футбола высшего уровня помогли его кандидатуре обрести популярность среди руководства мадридского "Реала". Но Хаби Алонсо и Юрген Клопп остаются фаворитами на эту роль. "Реал" спокойно анализирует все доступные варианты.

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Напомним, что последним местом работы Массимилиано Аллегри был "Ювентус", с которым он работал в период с 2014 года по 2019 год, а затем, после двухлетней паузы, с 2021 по 2024 год. Вместе с клубом он выиграл 6 титулов Серии А подряд.

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Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Реал (Мадрид)
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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