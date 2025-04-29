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Двойной удар. Реал смирился с поражением в борьбе с Арсеналом за подписание перспективного хавбека
Англичане обошли в гонке за футболиста испанский гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После вылета от лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" смирился с поражением в борьбе с "канонирами" за подписание перспективного полузащитника "Реал Сосьедада".
Как сообщает испанское издание Marca, руководство "сливочных" больше не рассматривает вариант с трансфером Мартина Субименди, ведь вопрос о его переходе в "Арсенал" считается уже решенным. В связи с этим королевский клуб нацелился на подписание Алексиса Мак Аллистера из "Ливерпуля" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".
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Добавим, что в этом сезоне 26-летний Мартин Субименди провел 43 матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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