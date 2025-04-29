Защитник "Барселоны" нашёл способ от опозданий на тактические занятия с тренером.

Жюль Кунде попросил некоторых сотрудников службы безопасности команды, которые сопровождают его в поездках и на собраниях, предупреждать его об этом за 15 минут до начала.

Футболист пытался исправить ситуацию своими усилиями, но решил, что эффективнее, чтобы его предупреждали.

Известно, что наставник "каталонцев" Ханси Флик не любит опозданий. Французский защитник уже трижды опаздывал на тактические занятия. Иногда его тренер лишал места в старте и выпускал с замены во втором тайме.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Жюль Кунде сыграл в 52-х матчах "Барселоны", в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.