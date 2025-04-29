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Ямаль - о сравнении с Месси: Он лучший в истории

Испания

Вундеркинд остается скромным

Ямаль - о сравнении с Месси: Он лучший в истории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мыслями о давлении во время матчей и отреагировал на сравнение его таланта с Лионелем Месси.

"В моем возрасте мало кто из игроков провел так много матчей за такой клуб, как "Барса", и это то, что я ценю больше всего. Не каждый может играть на таком уровне. Давление? Я не чувствую давления! Я просто понимаю, что должен выходить на поле и наслаждаться моментом. Я хочу выкладываться на полную ради болельщиков, вот и все.

Я ни с кем себя не сравниваю, тем более с Лионелем Месси. Это работа для журналистов и прессы. Я искренне восхищаюсь им, он лучший футболист в истории. Я лишь думаю о том, чтобы самосовершенствоваться каждый день".

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В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Лионель Месси Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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