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Ямаль - о сравнении с Месси: Он лучший в истории
Вундеркинд остается скромным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мыслями о давлении во время матчей и отреагировал на сравнение его таланта с Лионелем Месси.
"В моем возрасте мало кто из игроков провел так много матчей за такой клуб, как "Барса", и это то, что я ценю больше всего. Не каждый может играть на таком уровне. Давление? Я не чувствую давления! Я просто понимаю, что должен выходить на поле и наслаждаться моментом. Я хочу выкладываться на полную ради болельщиков, вот и все.
Я ни с кем себя не сравниваю, тем более с Лионелем Месси. Это работа для журналистов и прессы. Я искренне восхищаюсь им, он лучший футболист в истории. Я лишь думаю о том, чтобы самосовершенствоваться каждый день".
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В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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