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Известный журналист объяснил, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

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Известный журналист объяснил, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

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Известный журналист Руди Галетти из издания TEAMtalk сообщил, что Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" после очень длительных переговоров с королевским клубом, которые происходили в течение последних шести месяцев. Стороны достигли устной договоренности, поэтому 43-летний испанский специалист станет новым главным тренером команды после Клубного чемпионата мира, который в этом году состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

Также, как отметил журналист Николо Скира, во время клубного мундиаля "сливочных" будет тренировать Сантьяго Солари.

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Ранее появлялась информация о том, что "Реал" рассматривает на роль преемника Карло Анчелотти бывшего главного тренера туринского "Ювентуса", который до сих пор остается без работы.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Сантьяго Солари
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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