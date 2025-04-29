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Играл с болью более полугода. Травмированный центрбек Реала обратился к фанатам клуба после операции
Футболист стремится вернуться на поле уже в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев, обратился к болельщикам команды после того, как прошел операцию.
"После того, как я играл более семи месяцев с сильной болью, к сожалению, мне пришлось согласиться пройти операцию на колене из-за повреждения мениска. Сейчас я наконец-то избавился от боли, и операция прошла успешно. Спасибо медицинской команде. Я хочу как можно скорее вернуться на поле, ведь впереди два больших турнира - Лига наций и Клубный чемпионат мира. Посмотрим, как будет проходить мое восстановление, но я сделаю для этого все возможное".
After I have played more than seven month with severe pain, it was unfortunately unavoidable that I had to undergo a meniscus surgery. Now I'm finally pain-free again, and the surgery was a success. ???????? Thanks to the medical team. I want to be able to play again as soon as… pic.twitter.com/HhrFD3Io1u— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 29, 2025
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В этом сезоне Антонио Рюдигер провел 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав один ассист.
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