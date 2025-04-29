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Играл с болью более полугода. Травмированный центрбек Реала обратился к фанатам клуба после операции

Испания

Футболист стремится вернуться на поле уже в ближайшее время

Играл с болью более полугода. Травмированный центрбек Реала обратился к фанатам клуба после операции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев, обратился к болельщикам команды после того, как прошел операцию.

"После того, как я играл более семи месяцев с сильной болью, к сожалению, мне пришлось согласиться пройти операцию на колене из-за повреждения мениска. Сейчас я наконец-то избавился от боли, и операция прошла успешно. Спасибо медицинской команде. Я хочу как можно скорее вернуться на поле, ведь впереди два больших турнира - Лига наций и Клубный чемпионат мира. Посмотрим, как будет проходить мое восстановление, но я сделаю для этого все возможное".

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В этом сезоне Антонио Рюдигер провел 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав один ассист.

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Опубликовал: Андрей Журба
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