Играл с болью более полугода. Травмированный центрбек Реала обратился к фанатам клуба после операции

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев, обратился к болельщикам команды после того, как прошел операцию.

After I have played more than seven month with severe pain, it was unfortunately unavoidable that I had to undergo a meniscus surgery. Now I'm finally pain-free again, and the surgery was a success. ???????? Thanks to the medical team. I want to be able to play again as soon as… pic.twitter.com/HhrFD3Io1u