Атлетико попытается подписать нападающего Ливерпуля

Диего Симеоне уже определился – он хочет видеть Дарвина Нуньеса в своем проекте в "Атлетико". В случае возможной продажи Анхеля Корреа после Клубного Чемпионата мира, аргентинский тренер считает необходимым найти замену высокого уровня, чтобы не ослабить атакующую линию перед новым сезоном.



Несмотря на то, что основные приоритеты клуба уже определены – Кристиан Ромеро и Алекс Баэна – спортивный отдел во главе с Карлосом Бусеро осознает, что потребность в нападающем станет критической, если Корреа таки уйдет. Делать большие инвестиции клуб не планирует, поэтому ищет рыночную возможность, которая позволит усилить состав за умеренную цену. Именно в этом контексте имя Дарвина Нуньеса набирает обороты.

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Уругвайский форвард не останется в "Ливерпуле", и его агент уже работает над поиском нового клуба. "Красные", понимая, что вернуть инвестированные 75 миллионов евро будет сложно, готовы отпустить игрока в аренду с правом выкупа – при условии, что новый клуб будет покрывать зарплату игрока и выплатит небольшую стартовую компенсацию. По этой схеме английский клуб надеется выручить от 40 до 45 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 7 голов и 7 ассистов в 43-х матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.