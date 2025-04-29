Тренер "Барселоны" рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе.

Ханси Флик оптимистично относится к пребыванию в испанском клубе.

"Думаю, я буду тренировать команду в следующем году, да. У меня контракт до конца следующего сезона. Я очень счастлив и люблю эту команду.

Сейчас неподходящее время, и не время об этом говорить. Мы не сосредоточены на том, что произойдет в будущем", - сказал тренер.