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Тренер Барселоны рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе

Испания

Всё очевидно

Тренер Барселоны рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе.

Ханси Флик оптимистично относится к пребыванию в испанском клубе.

"Думаю, я буду тренировать команду в следующем году, да. У меня контракт до конца следующего сезона. Я очень счастлив и люблю эту команду.

Сейчас неподходящее время, и не время об этом говорить. Мы не сосредоточены на том, что произойдет в будущем", - сказал тренер.

Сегодня стало известно, что Флик завершит карьеру тренера после ухода из "Барселоны".

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Напомним, что Ханси Флик возглавил "Барселону" в июле 2024 года. Тренер провёл с клубом в данный момент 53 матча.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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