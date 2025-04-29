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Тренер Барселоны рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе
Всё очевидно
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Барселоны" рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе.
Ханси Флик оптимистично относится к пребыванию в испанском клубе.
"Думаю, я буду тренировать команду в следующем году, да. У меня контракт до конца следующего сезона. Я очень счастлив и люблю эту команду.
Сейчас неподходящее время, и не время об этом говорить. Мы не сосредоточены на том, что произойдет в будущем", - сказал тренер.
Сегодня стало известно, что Флик завершит карьеру тренера после ухода из "Барселоны".
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Напомним, что Ханси Флик возглавил "Барселону" в июле 2024 года. Тренер провёл с клубом в данный момент 53 матча.
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