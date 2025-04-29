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Еще два европейских гранда интересуются центрбеком Барселоны
Араухо может покинуть Барселону летом
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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо может сменить клуб этим летом, несмотря на недавнее продление контракта до 2031 года.
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Как и "Бавария", эти клубы также проявляют интерес к Дину Хейсену из "Борнмута", однако Араухо рассматривается как альтернативный вариант.
Рональд в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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