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Еще два европейских гранда интересуются центрбеком Барселоны

Испания

Араухо может покинуть Барселону летом

Еще два европейских гранда интересуются центрбеком Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо может сменить клуб этим летом, несмотря на недавнее продление контракта до 2031 года.

После сообщений о возобновлении интереса к игроку со стороны мюнхенской "Баварии", издание Sport также отмечает, что туринский "Ювентус" и лондонский "Челси" также заинтересованы в подписании центрального защитника.

Как и "Бавария", эти клубы также проявляют интерес к Дину Хейсену из "Борнмута", однако Араухо рассматривается как альтернативный вариант.

Рональд в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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