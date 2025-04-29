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Испанский гранд хочет подписать одного из лучших футболистов Серии А

Испания

За ним следит ряд топ-клубов Европы

Испанский гранд хочет подписать одного из лучших футболистов Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский гранд хочет подписать одного из лучших футболистов Серии А.

Как сообщает издание Diario AS, мадридский "Реал" заинтересован в подписании 25-летнего Эдерсона из "Аталанты". Он привлек внимание многих топ-клубов Европы, в частности за ним наблюдает "Ювентус", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Талантливый полузащитник, который удачно проводит этот сезон, доказал, что способен играть на самом высоком уровне. Он входит в тройку лучших игроков в Серии А, а также является одним из лучших в Европе на своей позиции.

Известно, что "бергамаски" хотят заработать на трансфере одного из лучших футболистов своей команды, поэтому они будут требовать за бразильца около 75 миллионов евро. Удержать его в команде этим летом будет практически невозможно.

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В этом сезоне Эдерсон провел 45 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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