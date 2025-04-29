Ямаль: Пока я побеждаю, никто ничего мне не скажет

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал свои недавние высказывания относительно мадридского "Реала":

"Пока я побеждаю, то никто ничего мне за это не скажет. Они ничего не могут мне сказать. Вот когда победят, тогда да".