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Ямаль: Пока я побеждаю, никто ничего мне не скажет
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал свои недавние высказывания относительно мадридского "Реала":
"Пока я побеждаю, то никто ничего мне за это не скажет. Они ничего не могут мне сказать. Вот когда победят, тогда да".
Напомним, что Ламин в текущем сезоне за "Барсу" забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах.
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