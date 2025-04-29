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Ямаль: Пока я побеждаю, никто ничего мне не скажет

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Ямаль: Пока я побеждаю, никто ничего мне не скажет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал свои недавние высказывания относительно мадридского "Реала":

"Пока я побеждаю, то никто ничего мне за это не скажет. Они ничего не могут мне сказать. Вот когда победят, тогда да".

Напомним, что Ламин в текущем сезоне за "Барсу" забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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