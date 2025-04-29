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Ламин Ямаль объяснил резкую смену своего имиджа

Испания

Все так просто

Ламин Ямаль объяснил резкую смену своего имиджа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль объяснил резкую смену своего имиджа.

"Почему я решил покрасить волосы? Я просто сделал это, потому что мне было скучно дома. Вот и все. Я решил это сделать, ведь так время быстрее пролетит", — приводит слова Ямаля издание Mundo Deportivo.

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Напомним, что в среду, 30-го апреля, "Барселона" встретится с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится на "Монжуике". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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