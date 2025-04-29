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Педри назвал имя своего кумира: Я пытался копировать то, что он делал на поле

Испания

Футболист признался, кого пытался копировать на поле

Педри назвал имя своего кумира: Я пытался копировать то, что он делал на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими мыслями о хавбеках каталонского клуба и назвал имя своего кумира.

"Просматривая видео с Иньестой или Хави, я думаю, что-то там есть такое. Ты пытаешься копировать их, пытаешься практиковать, пытаешься совершенствоваться каждый день, чтобы однажды делать то же самое.

Я часто смотрел видео с Иньестой, который был моим кумиром. Я пытался копировать то, что он делал на поле - определенные манеры, то, как он защищал мяч", - сказал футболист.

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