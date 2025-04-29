Один из лидеров Арсенала остается главной целью Реала

Один из лидеров лондонского "Арсенала" остается главной целью "Реала" на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Mirror, подписание 24-летнего Уильяма Салиба все еще является приоритетной целью для королевского клуба в ближайшее время. Однако, он не единственный представитель клуба Английской Премьер-лиги, который есть в их списке.

Отмечается, что руководство "сливочных" внимательно наблюдает за Дином Хейсеном из "Борнмута" и Мануэлем Аканджи из "Манчестер Сити", если им в итоге не удастся оформить трансфер центрального защитника сборной Франции.

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В этом сезоне Уильям Салиба провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив два гола. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.