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Ямаль - о возможном 100-м матче за Барселону: В моем возрасте мало кто провел столько игр за такой великий клуб
Игрок высказался накануне матча ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями накануне возможного 100-го матча в футболке каталонского клуба, который может состояться уже в эту среду.
"В моем возрасте мало кто из игроков провел столько матчей за такой клуб, как "Барса", и это то, что я ценю больше всего. Играть на таком уровне и за такой клуб, как "Барса", не каждому дано", - сказал талантливый футболист.
Напомним, что завтра, 30 апреля, "Барселона" сыграет против "Интера" в рамках первого матча полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
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