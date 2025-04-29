Ламин Ямаль: На больших матчах надо наслаждаться моментом, а не чувствовать давление

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями относительно психологического давления в больших матчах.

"Я оставил тот страх позади на поле в Матаро уже давно. Я бы не назвал это давлением. В атмосфере, как в финале Кубка Короля, с болельщиками обеих команд, ты должен выйти и наслаждаться этим. Я не вижу давление как что-то особенное, просто наслаждаюсь моментом и выкладываюсь полностью".