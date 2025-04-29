  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ламин Ямаль: На больших матчах надо наслаждаться моментом, а не чувствовать давление

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ламин Ямаль: На больших матчах надо наслаждаться моментом, а не чувствовать давление

Испания

Футболист высказался о давлении в матчах за Барселону

Ламин Ямаль: На больших матчах надо наслаждаться моментом, а не чувствовать давление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями относительно психологического давления в больших матчах.

"Я оставил тот страх позади на поле в Матаро уже давно. Я бы не назвал это давлением. В атмосфере, как в финале Кубка Короля, с болельщиками обеих команд, ты должен выйти и наслаждаться этим. Я не вижу давление как что-то особенное, просто наслаждаюсь моментом и выкладываюсь полностью".

Добавим, что Ламин в текущем сезоне за команду забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах.

Читайте такжеЯмаль - о возможном 100-м матче за Барселону: В моем возрасте мало кто провел столько игр за такой великий клуб
По теме
yellow-arrow
Звездный игрок Байера попал на радар Реала
yellow-arrow
Ямаль - о возможном 100-м матче за Барселону: В моем возрасте мало кто провел столько игр за такой великий клуб
yellow-arrow
Один из лидеров Арсенала остается главной целью Реала
Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости