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Ламин Ямаль: На больших матчах надо наслаждаться моментом, а не чувствовать давление
Футболист высказался о давлении в матчах за Барселону
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями относительно психологического давления в больших матчах.
"Я оставил тот страх позади на поле в Матаро уже давно. Я бы не назвал это давлением. В атмосфере, как в финале Кубка Короля, с болельщиками обеих команд, ты должен выйти и наслаждаться этим. Я не вижу давление как что-то особенное, просто наслаждаюсь моментом и выкладываюсь полностью".
Добавим, что Ламин в текущем сезоне за команду забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах.
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