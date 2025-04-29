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Кадровая потеря для Реала: защитник команды получил травму

Испания

Реал сообщил о травме Менди на своем вебсайте

Кадровая потеря для Реала: защитник команды получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" официально сообщил, что защитник Ферлан Менди получил повреждение в финальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

Как сообщила пресс-служба клуба, у французского футболиста диагностирован разрыв проксимальной части двуглавой мышцы прямого бедра правого квадрицепса.

Сейчас "Реал" не сообщает сроки восстановления 29-летнего защитника.

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Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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