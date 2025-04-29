Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время финального матча Кубка Испании против "Барселоны" (3:2).

Инцидент произошел уже после того, как игрок оказался на скамейке запасных. Арбитр встречи показал Рюдигеру красную карточку за неподобающее поведение.

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Кроме Антонио, дисциплинарное наказание получил еще один игрок "сливочных" - Лукас Васкес пропустит два следующих матча. В то же время радостной новостью для мадридского клуба стала отмена красной карточки, которую получил Джуд Беллингем в том же поединке.