Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной
Англичанину повезло - красная карточка отменена
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время финального матча Кубка Испании против "Барселоны" (3:2).
Инцидент произошел уже после того, как игрок оказался на скамейке запасных. Арбитр встречи показал Рюдигеру красную карточку за неподобающее поведение.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме Антонио, дисциплинарное наказание получил еще один игрок "сливочных" - Лукас Васкес пропустит два следующих матча. В то же время радостной новостью для мадридского клуба стала отмена красной карточки, которую получил Джуд Беллингем в том же поединке.
Популярное сейчас
- Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере
- Тренер Черноморца - про вратаря команды: Это вообще п******. Бред какой-то
- Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира