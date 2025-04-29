  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

Испания
Обновлено

Англичанину повезло - красная карточка отменена

Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время финального матча Кубка Испании против "Барселоны" (3:2).

Инцидент произошел уже после того, как игрок оказался на скамейке запасных. Арбитр встречи показал Рюдигеру красную карточку за неподобающее поведение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кроме Антонио, дисциплинарное наказание получил еще один игрок "сливочных" - Лукас Васкес пропустит два следующих матча. В то же время радостной новостью для мадридского клуба стала отмена красной карточки, которую получил Джуд Беллингем в том же поединке.

Читайте такжеМеталлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
По теме
yellow-arrow
Опытный центрбек Реала получил травму
yellow-arrow
Реал не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража
yellow-arrow
Кадровая потеря для Реала: защитник команды получил травму
Барселона Лукас Васкес Антонио Рюдигер Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
COPE
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости