Мадридский "Реал" не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража. Об этом сообщает издание COPE.

Клуб и в дальнейшем будет использовать свой официальный клубный канал для публикации видеороликов с анализом спорных судейских решений, когда посчитает это необходимым.

Также "сливочные" остаются при своем мнении о необходимости полной реорганизации нынешней арбитражной системы в испанском футболе.

Напомним, что "Реал" обратился с просьбой заменить судейскую бригаду на финале Кубка Короля после того, как арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес публично раскритиковал видеоматериалы, обнародованные клубным телеканалом "Реал Мадрид".