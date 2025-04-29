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Реал не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража

Испания

Об этом пишет издание COPE

Реал не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража. Об этом сообщает издание COPE.

Клуб и в дальнейшем будет использовать свой официальный клубный канал для публикации видеороликов с анализом спорных судейских решений, когда посчитает это необходимым.

Также "сливочные" остаются при своем мнении о необходимости полной реорганизации нынешней арбитражной системы в испанском футболе.

Напомним, что "Реал" обратился с просьбой заменить судейскую бригаду на финале Кубка Короля после того, как арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес публично раскритиковал видеоматериалы, обнародованные клубным телеканалом "Реал Мадрид".

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Источник:
Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
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