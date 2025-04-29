Опытный центрбек Реала получил травму

Центральный защитник мадридского "Реала" Давид Алаба получил травму.

После медицинского обследования у австрийского футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Об этом сообщила служба "сливочных".

Пока неизвестно, сколько времени понадобится Алабе на восстановление. Но "Реал" сделает все возможное, чтобы футболист выздоровел до Клубного чемпионата мира, запланированного на лето 2025 года.