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Marca: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии и переключился на другой вариант
Сделка сорвалась
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отверг возможность поработать на тренерском мостике сборной Бразилии. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, специалист лично сообщил о своем решении президенту CBF (Бразильская конфередерация футбола) Эдналдо Родригесу, а также поблагодарил за проявленный интерес.
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Теперь Анчелотти рассматривает предложение о контракте на сумму 50 млн. евро в год от неназванного клуба из Саудовской Аравии.
С высокой долей вероятности 65-летний итальянец продолжит возглавлять "Реал" на клубном чемпионате мира, и покинет клуб уже после этого турнира.
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