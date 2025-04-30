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Marca: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии и переключился на другой вариант

Испания
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Сделка сорвалась

Marca: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии и переключился на другой вариант

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отверг возможность поработать на тренерском мостике сборной Бразилии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, специалист лично сообщил о своем решении президенту CBF (Бразильская конфередерация футбола) Эдналдо Родригесу, а также поблагодарил за проявленный интерес.

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Теперь Анчелотти рассматривает предложение о контракте на сумму 50 млн. евро в год от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

С высокой долей вероятности 65-летний итальянец продолжит возглавлять "Реал" на клубном чемпионате мира, и покинет клуб уже после этого турнира.

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Бразилия Карло Анчелотти Саудовская Аравия Реал (Мадрид) Клубный чемпионат мира тренер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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